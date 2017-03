Studiesteun voor statushouders in Arnhem

De komende twee jaar kunnen per kalenderjaar zo'n vijftien Arnhemse statushouders het taal- en schakeljaar volgen dat de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) op de locatie in Arnhem runt. In dat jaar krijgen ze extra les in Nederlandse taal, de Nederlandse samenleving en studievaardigheden. Ook kunnen ze extra les krijgen in vakken waarvan hun niveau niet hoog genoeg is.