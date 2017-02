Sven Väth en Benny Rodrigues op 14de editie Free Your Mind in Arnhem

Jongeman krijgt tbs en cel voor steekincident Gele Rijdersplein

15:10 ARNHEM - Een 19-jarige Zwollenaar die in februari vorig jaar een Arnhemmer op brute wijze van zijn portemonnee beroofde, is dinsdag veroordeeld tot één jaar cel en TBS met voorwaarden. Volgens de rechtbank in Arnhem is een intensieve, klinische behandeling voor de jonge Zwollenaar absoluut noodzakelijk.