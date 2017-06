Tanker raakt woonboot in Arnhemse haven: 'Een ramp'

Digitaal als oermens op een hertje jagen kan binnenkort in Openluchtmuseum

9:18 ARNHEM - Zelf als prehistorisch mens op een hertje jagen of in de Tweede Wereldoorlog inkopen doen met distributiebonnen. In de 'canonpresentatie' die vanaf september in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de vaderlandse geschiedenis in beeld brengt, kun je zelf deelnemen aan de historie. Niet werkelijk, maar digitaal.