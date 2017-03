Tbs'ers op verlof gaan vaker de fout in, maar delicten blijven uitzondering

ARNHEM - Een 47-jarige voortvluchtige tbs'er uit Almere blijkt betrokken te zijn bij de Arnhemse hotelmoord. De afgelopen jaren is het vaker misgegaan met tbs’ers die op verlof of ontsnapt waren.

Bewoners van de Patersstraat in Arnhem worden donderdagavond 23 maart opgeschrikt door een loeiend alarm. Nog geen kwartier later snellen tientallen agenten het gebouw in van het langzaamaan in ongebruik geraakte Hotel Rembrandt. In één van de kamers vindt de politie de twee dode lichamen van de 71-jarige Benny Peters, eigenaar van het hotel, en een 73-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zijn om het leven gebracht.

Verlof

Twee dagen later lijkt een voortvluchtige tbs’er verantwoordelijk te zijn voor de hotelmoord. De 47-jarige man keerde 15 maart niet terug van zijn werk buiten de Oostervaarderskliniek in Almere waar hij behandeld werd. Hij meldde zich vrijdag zelf bij het politiebureau aan de Beekstraat in Arnhem.

Eerdere incidenten

Het is niet de eerste keer dat (jeugd)tbs’er de fout in gaat tijdens verlof of een vlucht. De afgelopen twaalf jaar is het zeker negen keer mis gegaan, blijkt uit een inventarisatie van de Gelderlander.

Volledig scherm Benny Peters van Hotel Rembrandt. © Rolf Hensel Toch verloopt een tbs-verlof meestal zonder problemen, zocht De Correspondent vorig jaar uit. 99,94 procent van de tbs’ers op verlof meldt zich gewoon weer bij de tbs-kliniek aan het einde van de verlofperiode.

De keren dat tbs'ers ontsnapten, hadden soms een dodelijke afloop. Een overzicht:

September 2015 (Tilburg)

Sherwin W. overvalt tijdens zijn verlof samen met een oud-jeugd-tbs’er de 48-jarige Mick Pitai in zijn woning in Tilburg. W. schiet de Tilburger dood.

September 2015 (Purmerend):

Een tbs'er die tijdens verlof is ontsnapt aan zijn begeleider, valt een vrouw aan in een supermarkt in Purmerend. Hij steekt haar op de groente-afdeling in haar gezicht.

December 2014 (Groningen)

Een 45-jarige tbs'er ontvoert en verkracht een 41-jarige tippelende prostituee. Hij had kort daarvoor proefverlof gekregen, maar was niet teruggekeerd.

Maart 2014 (Alkmaar)

Volledig scherm Een Penitiare Instelling in Vught. © Flip Franssen Een tbs'er keert niet terug van verlof. Op het moment dat de politie hem wil arresteren, begint hij met een mes te zwaaien. Een agent schiet hem in zijn been. Daarop steekt de tbs’er het mes in zijn eigen nek. Hij overleeft het niet.

Februari 2013 (Eindhoven)

Op onbegeleid verlof steekt een 51-jarige tbs’er een 31-jarige man in zijn woning neer. In 2001 werd de verdachte veroordeeld voor de moord op zijn vriendin.

Januari 2013 (Rotterdam)

Een 34-jarige tbs'er ontsnapt tijdens begeleid verlof. Een dag later wordt hij gearresteerd terwijl hij een overval pleegt op een juwelier.

September 2012 (Rekken, Duitsland)

De 28-jarige tbs’er Frans T. fietst tijdens een begeleid proefverlof naar Duitsland. Daar slaat hij zijn begeleidster bewusteloos, waarna hij haar in een maïsveld verkracht. Een paar uur later wordt opgepakt.

April 2010 (Uden)

Tijdens een begeleid verlof koopt Kurt K. in de HEMA een slagersmes. Nog in de winkel zelf steekt hij een 61-jarige vrouw neer. Later zegt hij dat stemmen in zijn hoofd hem de opdracht gaven de vrouw toe te takelen.

Juni 2005 (Balkburg)