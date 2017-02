Tentoonstelling 11 Luchtmobiele Brigade in Airborne Museum

Scooterrijder gewond bij botsing in fietstunnel onder Nijmeegseplein

15:02 ARNHEM - Een scooterrijder is vrijdagmiddag gewond geraakt toen de bestuurder tegen een fietser botste in de fietstunnel onder het Nijmeegseplein (bij GelreDome) in Arnhem. De scooterrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.