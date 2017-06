Theater aan de Rijn winnaar Diehlprijs

Vorig jaar won het Arnhemse bureau ook al de Heuvelink-architectuurprijs voor de uitbouw van restaurant De Boerderij in Park Sonsbeek, toen ten koste van favoriet station Arnhem Centraal. Dat sleepte wel de publieksprijs in de wacht.



Het publiek stemde bij de tweejaarlijkse Diehlprijs in meerderheid op het gerestaureerde Sint Petersgasthuis, ook al in de Rijnstraat. Opdrachtgever was de Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. De ontwerpers zijn Hurenkamp Architecten en Studio Kees Marcelis, beide uit Arnhem.



Kwaliteit

De vakjury van de tweejaarlijkse twijfelde tussen Bellevue, het grondig verbouwde kantoor van Alliander aan de Utrechtseweg, en Theater aan de Rijn. Wat betreft de 'architectonische kwaliteit', kreeg het theater toch de voorkeur: 'Een voorbeeldige omgang met erfgoed en een goed begrip van het DNA van het gebouw', aldus het juryrapport.



De Diehlprijs, voor het beste project op het gebied van restauratie, renovatie en herbestemming in Arnhem, is een initiatief van het Arnhemse architectuurcentrum CASA. De bijbehorende plaquettes werden donderdagavond uitgereikt tijdens de jaarlijkse Nacht van de Architectuur in de voormalige Koepelgevangenis. Er waren acht genomineerden.