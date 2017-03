Tiende chihuahua van vermoorde Benny gevonden

Het hondje werd aangetroffen in het hotel aan de Patersstraat in Arnhem. Rond het middaguur haalde de Dierenambulance Arnhem en omstreken het diertje onder begeleiding van een politieagent op. Oswin Reuskens van de Dierenambulance had een andere chihuahua meegenomen.

Negen hondjes

Het was bekend dat Peters tien chihuahua's had. Iedereen in de buurt wist dat. Toch waren er maar negen hondjes in het pand gevonden. Die verblijven inmiddels allen in Dierentehuis Arnhem en Omstreken op de grens van Velp en Arnhem. Tot dinsdagochtend was het lot van het diertje onbekend.