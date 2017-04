Toeristisch vervolg op Gelderse Giro is mislukt

Daarna kwam het idee op om de routes waar de Giro-renners gereden hadden, toeristisch te benutten. In het plan 'Legacy of the Giro' wilde het regionaal bureau voor toerisme (RBT) een serie wielertochten opzetten, die deels over Giro-parcours gingen. Daarbij ging het over een bewegwijzerde route en om digitale routes, die gedownload konden worden. Recreatieondernemers zouden daarop in kunnen spelen, met eigen aanbiedingen en Italiaans getinte arrangementen.



Een projectleider van het RBT bezocht alle achttien gemeenten, waar de wielrenners vorig jaar doorheen kwamen, om hen voor het idee te winnen. Ook gemeenten in de buurt van het parcours werden bij de besprekingen betrokken. De provincie Gelderland was groot voorstander. Het idee was om alle gemeenten te laten naar rato van het aantal inwoners te laten meebetalen aan het project. In totaal was ongeveer 300.000 euro nodig.