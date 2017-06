Topacteur Gijs Scholten van Aschat in muzikaal drama over Slag om Arnhem

,We hebben in in samenwerking met het Oosterbeekse Airborne Museum in totaal vier oorlogsverhalen van jongeren geselecteerd’’, vertelt Van Kessel. ,,Daar zit een angstige puber bij die verlamd raakt door het oorlogsgeweld en een jongen die ten onrechte voor verrader wordt versleten. Ook brengen we het verhaal van een jongen die in het foute kamp terecht kwam. 'Goed en fout' is dit jaar het thema van de herdenking, samengevat in het begrip 'moreel kompas'. Alle betrokken organisaties is gevraagd om op dit thema aan te haken.’’