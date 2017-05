Topdrukte bij vlaggenwarenhuis: 'De vraag wordt steeds groter'

,,Je hebt ze voor een paar tientjes, maar een echt fraai exemplaar kan tot ver in de honderden euro's lopen. Het is maar net wat je er voor over hebt.''

Veel gebruikt

De Beuningenaar bestiert aan de rand van Arnhem een van de grootste vlaggenspeciaalzaken van Nederland. ,,De vraag naar vlaggen wordt steeds groter. Ze worden gebruikt voor mooie gelegenheden, nationale feestdagen. Maar tegenwoordig zie je zo ook wel na een terroristische aanslag, of zetten mensen ze in om medeleven te betuigen.’’

Tradities

Maar toch, traditioneel gezien zijn dit de drukste weken voor Van den Top. In rap tempo volgen Koningsdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag elkaar op. Bij uitstek de momenten om de Nederlandse vlag te hijsen. En dat gebeurt ook steeds vaker, constateert de vlaggenspecialist: ,,In de dorpen meer dan in de stad. Ik vermoed omdat in de regio meer senioren wonen. Die hechten meer aan dergelijke tradities.''