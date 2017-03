Trotse Krikke: Het voelt geweldig

Die ambitie wordt vormgegeven door een toer door de stad, waarbij Pauline Krikke langs plekken gaat, die ze volgens AD-lezers écht niet mag missen. Het gaat volgens haar wel even duren voordat ze al die plekken heeft gezien. ,,Den Haag is een hele grote stad, met heel veel verschillende aspecten. Ik ben heel blij dat de wethouders, ambtenaren, de gemeenteraad én lezers van het AD mij helpen om daar een weg in te vinden. Ik zie ernaar uit om heel veel mensen te ontmoeten en heel veel plekken in Den Haag te leren kennen.''

Officieel woont Krikke nog in Arnhem, waar ze twaalf jaar lang burgemeester was, maar naar eigen zeggen zal ze het meest zijn in haar pied-à-terre aan het Plein. ,,Eerst moeten we ons huis in Arnhem verkopen en daarna gaan we een huis in Den Haag kopen.’’