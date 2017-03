Twee Arnhemmers omgekomen bij roei-ongeluk bij Huissen

Verklaringen

Volgens een brandweerwoordvoerder spreken de lezingen van getuigen over wat er precies is gebeurd elkaar tegen. Pontbaas Sjaak Eggenhuizen van het Looveer zegt dat de roeiboot, komend vanaf de kant van Pannerden, door een fout van de stuurman tegen een ponton is geklapt, dat verankerd ligt in het water voor betoncentrale Schraven, en daardoor is omgeslagen.