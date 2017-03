Twee doden aangetroffen in Hotel Rembrandt Arnhem

VideoARNHEM- In Hotel Rembrandt aan de Patersstraat in Arnhem zijn donderdagavond rond 19.30 uur twee overleden personen aangetroffen. Het gaat om een man en een vrouw.

De politie is in groten getale naar het pand gespoed omdat daar een alarm afging. Een aantal agenten had daarbij kogelvrije vesten aan.

Omsingeld

Inmiddels is het pand door politie omsingeld en de straat volledig afgezet. Nog steeds gaat er een alarm af in het voormalig hotel. Dat alarm is mogelijk ook de reden dat de brandweer in eerste instantie werd opgeroepen. Die heeft de lichamen ontdekt en de politie ingeseind.

Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het pand. De politie doet daar nu onderzoek naar en is met honden het pand in. Bronnen melden dat het om een steekpartij gaat. De politie wil dat in het belang van het onderzoek niet bevestigen. Er zijn geen andere mensen in het pand aangetroffen.

Vermoeden misdrijf

De forensische opsporing is binnen 'om de zaak in ogenschouw te nemen en te zien wat er is gebeurd.' De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf maar kan dat niet met zekerheid zeggen.

In gebruik

Deel van het politieonderzoek is of het hotel nog wel in gebruik was. Dat is onduidelijk. Verschillende websites melden dat het dicht is. Buurtbewoners hebben de indruk dat het pand niet meer in gebruik is als hotel, maar zien er wel af en toe iemand naar binnen en buiten gaan.