Twee mensen neergestoken in Park Sonsbeek Arnhem

De slachtoffers van de steekpartij, die rond 17.45 uur plaatsvond, zijn naar het ziekenhuis gebracht. De een had een wond in de borst, de ander raakte gewond aan zijn arm. Na behandeling in het ziekenhuis mogen zij hoogstwaarschijnlijk weer naar huis.



De slachtoffers zijn op de trap van de Ronde Weide neergestoken en vervolgens naar de andere kant van het park gevlucht. De politie heeft het onderzoek op die beide plekken rond 19.15 uur afgerond. Een traumaheli die is geland in Arnhem, is onverrichter zake teruggekeerd.



Naam en signalement

De slachtoffers en de dader kennen elkaar, aldus de politie. De neergestoken mannen hebben de naam en het signalement van hun belager doorgegeven aan agenten, die hem op basis van die informatie hebben kunnen arresteren buiten het park. Het motief voor de steekpartij wordt nog onderzocht.



De Ronde Weide in het drukbezochte park tegen de Arnhemse binnenstad is in de zomermaanden iedere zondag het toneel van festival Park Open. Daar was deze zondag het tweede evenement van het jaar. Het is voor het eerst in 28 jar dat er een incident is op het festival. Dat ging na de steekpartij gewoon door; volgens de organisatie hebben de 1.000 tot 1.200 bezoekers weinig meegekregen van het incident.