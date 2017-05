Twitterpianist zoekt 'mooiste meisje ooit', maar zij lijkt niet te willen

Pas nadat Lammers klaar was met zijn nummer las hij de tekst op het briefje: 'Bedankt voor het wachten iets draaglijker maken :-). Fijne dag'. Zijn hart ging spontaan sneller kloppen, want hij had meteen al gezien: dit is het mooiste meisje ooit.



De toetsenist van de band Minor Giant is nu op zoek naar het meisje met de gele regenjas en zette een oproep op Twitter. Met grote kans op resultaat, want het bericht is in korte tijd honderden keren geretweet, onder meer door de NS, en hij kreeg honderden reacties. Ook verschillende media vragen hem zijn verhaal te doen.



Lammers hoopt dat alle aandacht leidt tot contact met het meisje.