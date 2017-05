UFO boven Arnhem? 'Iedereen die het ziet, zit met open mond van verbazing'

Koops en Duursma zagen drie bolvormige objecten bewegen in het luchtruim boven Burgemeesterswijk en Sonsbeekpark in Arnhem. Ze filmden het vanaf het balkon van de woning van Duursma, in de Transvaalbuurt. ,,Iedereen die het ziet, zit aan het eind met open mond van verbazing’’, zegt Koops.

Speculeren

De vrienden plaatsten de opname op de website van UFO Meldpunt Nederland. Op dit internetplatform, sinds januari 2011 in de lucht, kan iedereen UFO's melden. ,,Het doel is een verklaring te vinden voor wat we zien’’, zegt mede-initiatiefnemer Bram Roza. ,,Maar ook om met elkaar te speculeren over wat het dan wel is geweest, als er geen logische verklaring te vinden is.’’