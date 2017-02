Uitlokster Facebookmoord komt vrij

W. werd in 2012 veroordeeld tot onder meer 'jeugd-tbs' voor het uitlokken van de moord op Winsie Hau uit Arnhem. De jeugd-tbs, een plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen, heeft volgens de rechter voldoende effect gehad. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan het stoppen van de behandeling. Vorig jaar werd de maatregel nog met een jaar verlengd.

Moord

Polly W. beraamde vijf jaar geleden de moord op Hau met haar ex-vriend Wesley C. De destijds 15-jarige Hau zou op Facebook hebben geroddeld over Polly's avonturen met jongens. Wesley C. schakelde Jinhua K. in, die het destijds 15-jarige meisje neerstak in de deuropening van haar ouderlijke woning. Ze overleed enkele dagen later.