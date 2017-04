Uittredende Herman Kaiser: Arnhem heeft geen vechtcollege

Dat maakt hij duidelijk in een uitgebreid interview met De Gelderlander. ,,Ik heb ook het verhaal gehoord dat ik een burn-out zou hebben, maar dat is pertinent niet zo. Het is een fysieke kwaal’’, zegt Kaiser. Hij kampt met pijnklachten, duizelingen, concentratieverlies als gevolg van een zenuwontsteking.



Onzin

Het gerucht dat de 63-jarige CDA'er het Arnhemse 'vechtcollege' niet aan zou kunnen, is onzin, benadrukt Kaiser. ,,Arnhem heeft geen vechtcollege. Dit is een college waarin mensen aan elkaar gewaagd zijn. Het gaat er elke keer pittig aan toe, maar er wordt ook gelachen. Er is geen sprake van verstoorde relaties.’’



Teleurstelling

Kaiser, Arnhems burgemeester sinds 2013, blikt in het interview terug op zijn tijd in Arnhem, die voor hem heel onbevredigend eindigt. ,,Het is half werk, ik heb slechts één helft gespeeld. Ik had me voorgenomen: ik ga tot het gaatje. Dat dat niet lukt, is een grote teleurstelling.’’