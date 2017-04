Uitvaartverzorger Martijn: Ik had het gevoel dat ik er iets mee moest

updateARNHEM - In een mondelinge toelichting vertelt uitvaartverzorger Martijn Schenk dat hij zijn bericht op Facebook heeft gezet omdat hij verder machteloos is. ,,Wat kun je? Je kunt daar niet voor de deur gaan slapen. Ik had het gevoel dat ik er iets mee moest. Dit was het enige wat ik kon doen."

Voor de tweede keer in twee weken tijd is de glazen achterdeur vernield van het uitvaartcentrum van Monuta aan de Eimerssingel-West in Arnhem-Zuid. Wie dit heeft gedaan, is onbekend. Schenk schreef een open brief aan de daders op Facebook. De uitvaartverzorger krijgt veel reacties.

Speculeren

Schenk vertelt dat de deur de tweede keer is ingegooid met het metalen onderstel van een krukje. ,,Je denkt natuurlijk: het zijn dezelfde daders geweest, maar weten doe ik dat natuurlijk niet. Het is puur speculeren. Ik geloof niet dat de degenen die het gedaan hebben het per se op ons uitvaartcentrum gemunt hebben. Dit is geen vervelende plek in de buurt of zoiets."

Geen aangifte