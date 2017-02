Vader baby Jairo mogelijk vrijuit door vormfout

De vader werd in oktober jongstleden veroordeeld tot 46 maanden cel vanwege de ernstige mishandeling en verwaarlozing van Jairo in 2010. De baby had diverse botbreuken en stierf uiteindelijk aan de gevolgen van een darmperforatie, volgens artsen veroorzaakt door een harde stomp in de buik.

Gesjoemel

Maar in het inmiddels aangetekende hoger beroep is er een zeer reële kans dat het openbaar ministerie 'niet ontvankelijk' wordt verklaard, zeggen de advocaten Sander van 't Hullenaar en Janneke Steenbrink. Door gesjoemel van een rechtbankgriffier. Die blijkt moedwillig een processtuk te hebben geantedateerd. Het gaat om het document waarmee het OM in 2013 hoger beroep aantekende in deze zaak.

,,Op de oorspronkelijke appelakte ontbraken de benodigde handtekeningen van zowel de griffier als de officier van justitie. Vervolgens heeft de griffier de akte acht dagen na het verstrijken van de appeltermijn geantedateerd, door valselijk in de akte op te nemen dat het beroep op 26 juni 2013 zou zijn ingesteld terwijl het in werkelijkheid al 18 juli 2013 was", aldus Van 't Hullenaar. ,,Een absolute doodzonde, een zeer ernstige schending van de goede procesorde."

Reactie OM

Het OM in Arnhem wil niet reageren en verwijst naar het parket in Amsterdam, dat het rijksrechercheonderzoek leidde. Daar kon een woordvoerder maandag nog niet reageren. Ook het gerechtshof waar de griffier werkzaam is kwam nog niet met een reactie.

