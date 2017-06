Vader looft 5.000 euro uit voor namen overvallers zoon

Halt aan woningbouw bij Rijn in Arnhem

15:26 DEN HAAG - Er mogen voorlopig geen woningen komen in Fluvium aan de oostzijde van het stadshart aan Westervoortsedijk nabij de oude volksbuurt Rijnwijk in Arnhem. Dat heeft de Raad van State in Den Haag, 's lands hoogste bestuursrechter, woensdag beslist.