Vandalen vernielen herdenkingskrans Geitenkamp

Gistermiddag werden bij het monument de 19 slachtoffers herdacht van de 'laatste Slag om Arnhem' in april 1945. De 97-jarige Rinus van der Ende, destijds hulpverlener voor het Rode Kruis, legde de krans met locoburgemeester Ron König. Kinderen van drie basisscholen van de Geitenkamp legden de bloemen. Organisator Eli Hossevoort van de bijeenkomst is verbijsterd over de vernieling. ,,In- en intriest noem ik dit. In de zeven jaar dat we op de Geitenkamp deze herdenking hebben is dit nog nooit gebeurd.’’