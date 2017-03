Verdachte doodrijden Arnhemse op Frostbrug deze zomer voor de rechter

Arnhemse Montessori kinderopvang wordt langzaam beter

23 maart ARNHEM - Het kinderdagverblijf van Montessori Kinderopvang De Waterberg in Arnhem voldoet na enkele jaren aan de eisen. Dat oordeelt de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden. Het is voor deze locatie het einde van een tijdperk aan slechte inspectierapporten. Wel is het ziekteverzuim onder personeel nog altijd hoog.