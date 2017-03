Verdachte hotelmoord reed mogelijk met gestolen busje naar Arnhem

Sleutels

,,Een medewerker van ons had op woensdag 15 maart de autosleutel op een bureau neergelegd. De 47-jarige man heeft de sleutels gestolen en is weggereden met onze bestelbus'', zegt directeur Peter Mons van het VoedselLoket Almere .

Waar de bestelauto met het logo van de stichting sindsdien is gebleven is voor Mons een raadsel. ,,Ik heb aangifte gedaan op donderdag 16 maart. Daarna heb ik niets meer gehoord. Dat is jammer, want we hadden maar twee bestelauto's. We zijn behoorlijk onthand’’, zegt hij.