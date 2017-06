Verdachte moord Tyson in tranen: Het was niet mijn bedoeling

,,Ik was bang’’, las E. met haperende stem voor. ,,Bang voor Tyson en het pistool waarmee hij me eerder al eens mee bedreigde. Ik was in de veronderstelling dat hij zijn wapen nu echt ging gebruiken. Ik zou hem nooit moedwillig of bewust willen doden. Normaal zeg ik: vechten is vechten, een klap is een klap. Die neem je als een man, de dag daarna drink je samen een biertje. Nu heb ik iemand gedood, een familielid nog wel. Het ergste van het ergste wat je een medemens kan aandoen.’’



De Arnhemmer maakte van de gelegenheid meteen ook gebruik om zijn ongenoegen te uiten over de 'buitenwacht' die wat hem betreft te makkelijk over hem oordelen. ,,Roddels, sensatie. Mensen denken het altijd beter te weten, maar weten niet wie ik ben. Ze kennen me niet. Ik zou nooit zomaar iemand doodschieten, zo ben ik helemaal niet.’’