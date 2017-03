'Verdeling evenementengeld Arnhem moet transparanter'

,,Het is mooi dat we in Arnhem zo’n groot budget hebben, maar organisatoren horen nooit waarom een aanvraag om subsidie wel of niet wordt goedgekeurd.” Als geld zonder duidelijke criteria wordt toegekend of geweigerd, ligt willekeur op de loer, vreest Combée.



Om die omissie te repareren, zouden VVD en PvdA graag zien dat verantwoordelijk wethouder Gerrie Elfrink alsnog voorwaarden opstelt voor evenementensubsidie. De partijen willen ook dat besluiten over aanvragen met redenen worden afgewezen of toegekend.