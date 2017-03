Verdriet om overleden roeiers Rob en Kees bij roei-ongeluk in Huissen

Joosse was een bekende verschijning in het maatschappelijk leven van Arnhem. Hij was al 25 jaar lid van de roeivereniging en had om die reden recent nog de Jasonspeld uitgereikt gekregen. De voorzitter van de wijkvereniging van de Burgemeesterswijk, Barend Freriks, betreurt zijn overlijden. Joosse was er onder andere lid van de commissie Leefomgeving. ,,Met name daar is de verslagenheid groot'', aldus de voorzitter op de wijkwebsite.