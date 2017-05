Verkrachting en moord vaker op zelfde wijze onderzocht

De politie pakt verkrachtingszaken steeds professioneler op. Voor zedendelicten met een onbekende dader worden steeds vaker rechercheteams opgetuigd, die dezelfde werkwijze hanteren als in moordzaken. Die conclusie trekken criminologen Ilse van Leiden en Anton van Wijk van Bureau Beke in Arnhem. Woensdag verschijnt hun onderzoek 'Modus Operandi' van de recherche.

Van Leiden en Van Wijk onderzochten vijftien verkrachtingszaken en zestien moordzaken uit de periode 2009 tot 2014. Ze bestudeerden de politiedossiers en interviewden ongeveer 40 rechercheurs. Bewust werden misdrijven onderzocht waarbij de dader geen bekende was van het slachtoffer.,,Dat zijn namelijk de moeilijkste zaken'', zegt Van Leiden, ,,waarvoor de recherche alles uit de kast moet halen om bij de verdachte te komen.'' Van Wijk: ,,In 90 procent van de zedenzaken is er een relatie tussen dader en slachtoffer. Het scenario van 'de vieze man die uit de bosjes opduikt' komt veel minder vaak voor. Juist dat gegeven stelt veel eisen aan het recherchewerk.''

Bijzondere opsporingsmiddelen

Zedenrechercheurs leren de laatste jaren steeds meer te denken en te handelen als rechercheurs in moordzaken, zo stellen Van Wijk en van Leiden vast. ,,Net als in moordzaken worden vluchtige gegevens zoals camerabeelden, verkeersgegevens en vuilnis sneller veilig gesteld. Er wordt direct een buurtonderzoek gehouden om getuigen te vinden. Ook wordt de plek van de verkrachting grondiger door de forensische opsporing onderzocht op sporen. In zedenzaken is de inzet van bijzondere opsporingsmiddelen zoals het tappen van telefoons en het inzetten van observatieteams gewoner geworden.''

'Kritiek niet terecht'

De criminologen bieden in hun boek een kijkje in de keuken van de recherche. ,,We hebben de dagelijkse praktijk beschreven. Er is veel kritiek op de politie en de recherche in het bijzonder. Dat is niet terecht. Wij zagen ontzettend veel vakmanschap. Ernstige misdrijven worden vrijwel allemaal opgelost. Van de 31 misdrijven die wij onderzochten zijn vier niet opgelost'', aldus Van Leiden.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van het programma Politie en Wetenschap. Het belangrijkste doel is om rechercheurs in Nederland kennis te laten nemen van de inspanningen, teleurstellingen en successen van collega-rechercheurs.