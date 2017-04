Verliefd op Arnhem: In de buurt van mooie 'Zwarte Riet'

Spraakwaterval Ben Rijnders wilde ooit naar de toneelschool. ,,Ze vonden dat ik talent had’’, vertelt hij in zijn knusse antiekzaak aan de Pastoorstraat 4 in hartje Arnhem. ,,Maar mijn vader besliste anders. Ik moest komen werken in zijn zaak. Daar was al theater genoeg.’’

Gelukkig man

Hij heeft er niet onder geleden. Rijnders is een gelukkig man te midden van de romantische schilderijen, meubelen en porselein in zijn winkel. ,,Ik heb de afgelopen decennia prachtige gesprekken gevoerd met mensen uit alle lagen van de bevolking, van baron tot arbeider.’’

Tussen de hoeren

,,Mijn vader heeft in 1970 de zaak gehuurd. Nu maakt de Pastoorstraat deel uit van de Zeven Straatjes. Toen wij hier kwamen wonen, eerst op de Kerkstraat, was het een armoedige buurt met publieke vrouwen achter de ramen. Ik herinner me Zwarte Riet, een prachtig mooie vrouw. Ik stelde op een dag de vraag waarom ze zo half naakt was. 'Tante Riet heeft het warm', werd me toen verteld. Later kreeg ik van een vriendje op school te horen dat hij eigenlijk niet met mij mocht spelen. Want wij leefden tussen de hoeren.’’

De oorsprong van het pand gaat terug tot de achttiende eeuw. Erfgoedspecialisten stellen dat de pui van een eeuw later is. Begin 1900 woonde hier een koopman luisterend naar de naam Israel, later volgde Cohen. ,,Deze buurt werd voor de Tweede Wereldoorlog het Jodenhoekje genoemd’’, vertelt Rijnders.

Schandalig misbaksel

Tijdens de oorlog openden de nazi's de jacht op de joden. Veel bewoners werden afgevoerd naar concentratiekampen en keerden nooit meer terug. Rijnders wijst op de synagoge tegenover zijn pand. ,,Prachtig gerestaureerd maar helaas uit het zicht getrokken door dat schandalig naoorlogs misbaksel van het pand ernaast. Dat zou eigenlijk weg moeten. Bouw er iets moois voor in de plaats.’’

Woont u in een mooi huis in Arnhem, Oosterbeek of Velp? Heeft u daar een bijzondere winkel? Of kent u daar een bijzondere plek of pand waar u verliefd op bent? Zou dat u dat graag getekend willen zien door Dick Caderius van Veen voor deze serie? Stuur de tekenaar dan een mail via zijn website toe en voeg een foto van uw huis aan de mail toe.