'Vertel burger over vuurwerkopslag om de hoek'

Risicokaart

De risicokaart die na de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 is ontwikkeld moet de Nederlandse burgers informeren over risico’s op rampen of ongevallen in de directe omgeving. Een ongeval met explosieve stoffen zoals vuurwerk door opslag, produceren of transporteren is er daar een van.



Bedrijven waar meer dan 10.000 kilo vuurwerk ligt opgeslagen moeten op de kaart staan, dat is wettelijk verplicht. De provincie gaat over de vergunning en controle op die bedrijven, die deels onder andere wetgeving vallen. De gemeenten gaan over bedrijven met minder. Al verloopt vergunningverlening en controle bij beiden via de omgevingsdiensten, gemeenten beslissen zelf of ze een locatie met minder dan 10.000 kilo op risicokaart zetten.