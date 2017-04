Verzekering ASR zegt contract Snackattack op na overval in Arnhem

Mil­joe­nen­wo­nin­gen in regio Arnhem/Nijmegen zijn beste investering

9 april ARNHEM/NIJMEGEN - Nergens in Nederland krijgt de koper van een huis met een prijs van een miljoen euro of hoger meer voor zijn geld dan in de regio Arnhem/Nijmegen. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa, een technologiebedrijf dat zich specialiseert in de analyse en waardering van onroerend goed.