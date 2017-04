Vitesse bij bekerwinst gehuldigd op Markt

Mogelijk wordt voor de huldiging het podium gebruikt dat op het plein wordt opgebouwd voor de festiviteiten rond Koningsdag, de week voor de finale. Dan is de Markt het toneel van het KingSize Festival. ,,Daarover zijn we in gesprek’’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Prijs

Vitesse speelt de finale in De Kuip in Rotterdam tegen AZ uit Alkmaar. Het is 27 jaar geleden dat de Arnhemmers de finale van het bekertoernooi haalden. Destijds werd verloren van PSV. Bekerwinst zou de eerste prijs zijn in het 125-jarig bestaan van Vitesse.