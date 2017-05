Vitesse veilt wedstrijdshirts KNVB-bekerfinale

Loes wint voor­lees­wed­strijd met de ver­schrik­ke­lij­ke 'juffrouw Pots'

15:35 ARNHEM - ,,Wie hier praat is in overtreding! Wie uit het raam kijkt is in overtreding!'' Strenge commando's slingerde de 11-jarige Loes ter Hedde vanochtend de zaal in van het Posttheater in Arnhem tijdens de finale van de Arnhemse voorleeswedstrijd.