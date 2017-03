'Voedselscheidsrechter voor eerlijke prijs voor boeren'

Eropuit Dit mag je niet missen op Donnerwetter Day

11:50 ARNHEM - Make Arnhem Great Again! The Donald komt naar de Rijnstad. Of nou ja, een lookalike dan. De huidige president van de VS gaat aankomende zaterdag alle bands, films, optredens, live gemaakte kunstwerken en dj-sets aan elkaar praten op Donnerwetter Day, het feestje van de Arnhemse band Donnerwetter.