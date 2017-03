Voetbalfans komen terug uit Mexico voor bekerfinale Vitesse

Auto vliegt uit bocht op N325 bij Arnhem

20 maart ARNHEM - Een automobilist is maandagmiddag op de N325 bij het Velperbroekcircuit bij Arnhem de macht over het stuur kwijtgeraakt en uit de bocht gevlogen. Vanwege het eenzijdige ongeval was één rijbaan in de richting van Arnhem korte tijd afgesloten.