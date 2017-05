Voetganger zwaargewond bij aanrijding in Arnhem, veroorzaker op de vlucht

Fietser gewond bij botsing met scooter in centrum Arnhem

24 mei ARNHEM - Een fietser is vandaag gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een scooterrijder. Het ongeval gebeurde op de Turfstraat in Arnhem. De jongeman op de fiets is met onbekende verwondingen naar het Rijnstate ziekenhuis gebracht.