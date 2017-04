Voor 15 euro met de trein naar vliegveld Düsseldorf

Mandelabrug: oppassen geblazen

13:49 ARNHEM - De route van de Mandelabrug tussen de Arnhemse binnenstad en Elden of Elderveld is er eentje om uit te kijken, vooral in het donker. Het Arnhemse homoseksuele paar dat er zondagochtend vroeg werd gemolesteerd, kan er over meepraten, maar zij niet alleen.