Vrouw echtpaar dodelijke aanrijding Arnhem weer op vrije voeten

ARNHEM - De 32-jarige vrouw die samen met haar 34-jarige man Albert K. was ingesloten voor de aanrijding op een man die even daarvoor een gewapende overval had gepleegd, is zaterdagavond weer in vrijheid gesteld. De vrouw blijft verdachte in de zaak.