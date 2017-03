Vrouw wordt wakker op in brand gevlogen matras

PvdA in Arnhem is 'zeer teleurgesteld' over uitslag

11:17 ARNHEM - De PvdA heeft in Arnhem bij de Tweede Kamerverkiezingen een ongenadige klap gekregen. De partij was in 2012 nog de grootste in de Gelderse hoofdstad, maar kreeg woensdag nog maar eenvijfde van het aantal stemmen van vijf jaar geleden.