Meerdere vrouwen aangehouden voor illegale prostitutie in Arnhem en Dieren

Eusebiuskerk moet historische expositie krijgen

8:32 ARNHEM - In de Arnhemse Eusebiuskerk moet volgend jaar of uiterlijk in 2019 een blijvende expositie te zien zijn over de geschiedenis van de kerk, de stad en de provincie Gelderland. Historische figuren spreken vanaf beeldschermen de bezoeker toe en vertellen over hun geschiedenis.