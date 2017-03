Vuile brommers van het fietspad in Arnhem

Pop­pen­huis­beurs: aanbod begint al bij 25 cent

5 maart ARNHEM - Op de Poppenhuisbeurs in de Eusebiuskerk in Arnhem kon je dit weekeinde voor 25 cent al iets kopen. Een piepklein aardappeltje bijvoorbeeld: dat was een van de 2.000 spullen die in een kraam van een Engels stel te koop was.