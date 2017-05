Walstroom van 1 miljoen euro nauwelijks gebruikt

Broer aanrander: excuses aan jeugdspeler Vitesse

8:27 ARNHEM - De tweelingbroer van André Z. wil excuses aanbieden aan oud-Vitessespeler Renald Majoor. In 1996 is Majoor als 12-jarige voetballer bij Vitesse aangerand door Z., die toen teamleider was bij het jeugdelftal.