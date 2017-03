Welke straf krijgen de ouders voor de gruwelijke mishandeling van Lisa (3)?

De officier van justitie neemt het Lisa's moeder zeer kwalijk dat ze tegen de hulpdiensten loog over de mishandelingen. ,,Niet ingrijpen tijdens mishandelingen is in dit geval te beschouwen als medeplegen. Het maakt dus niet uit wie van de twee mishandelde.’’



Ze vervolgt: ,,De moeder zegt dat ze niet anders kon, maar wat mij betreft is dat klinkklare onzin. Er waren tig momenten dat ze had kunnen zeggen: het gaat helemaal mis bij mij in huis. Dat deed ze niet.’’



De officier van justitie eiste een jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. ,,Een lange gevangenisstraf zou verstrekkende gevolgen voor Lisa hebben. Het is veel belangrijker dat ze nu de juiste behandelingen krijgt. De strafeis is wel voor een groot deel voorwaardelijk, als stok achter de deur.’’



Ook moet de moeder aan tal van voorwaarden voldoen. ,,Om te waarborgen dat Lisa een veilig thuis heeft.’’