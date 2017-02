Wethouder Elfrink maakt excuses voor 'verwarring over Kamergotchi-tweet'

KNVB en Vitesse nemen afstand van apengeluiden richting Onana

9:11 De KNVB heeft verontwaardigd gereageerd op een filmpje dat zondag in het Gelredome is gemaakt bij de wedstrijd tussen Vitesse en Ajax. Daarin zou een deel van de aanhang apengeluiden hebben gemaakt tegenover Ajax-doelman André Onana. ,,De KNVB zoekt contact met Vitesse om maatregelen te bespreken", aldus de bond. Ook Vitesse heeft in een statement laten weten de daders te willen opsporen en de zaak te onderzoeken.