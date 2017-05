Wie langer parkeert in Arnhem krijgt geld toe

Cadeaukaart

De vijf euro wordt niet in geld uitgekeerd, maar in de vorm van de 'Dit is Pas Arnhem'-cadeaukaart. Met het tegoed op de pas moet het mes aan twee kanten snijden; de avondspits moet rustiger worden en mensen worden verleid langer in de binnenstad te blijven en daar (bijvoorbeeld in de horeca) geld uit te geven.

De pas, die via de website ditispasarnhem.nl ook te koop is, is geldig bij diverse winkeliers en horeca-ondernemers in de Arnhemse binnenstad. De actie loopt tot eind mei en is bedoeld voor mensen die in het centrum werken, maar ook voor bezoekers van het winkelhart.