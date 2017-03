Wildgroei aan kappers in Arnhem

,,We tellen in Arnhem nu liefst 238 bij de Kamer van Koophandel geregistreerde zaken. Dat ligt 10 procent boven het landelijk gemiddelde. En dat is al veel te hoog.’’



'Er komt geen einde aan'

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek lag het aantal kappers in de Gelderse hoofdstad in 2007 nog op 145 en begin vorig jaar op 210. Met de direct omringende gemeenten erbij is de groei nog sterker: van 350 in 2007 naar 500 vorig jaar. ,,Er komt maar geen einde aan’’, stelt Jager.



Ambulante kappers

Uit landelijke cijfers blijkt dat 'eenpitters' het grootste deel uitmaken van de meer dan 25.000 kappers in Nederland. ,,De grootste groep heeft een salon aan huis, waar ze veelal voor een tientje of minder knippen’’, benadrukt Jager. ,,Ook zijn er steeds meer ambulante kappers.’’



Concurrentie

Jager benadrukt dat de overvloed aan kappers de spoeling dun maakt en de concurrentie moordend. ,,Het gevolg is dat kappers met een zaak met hoge lasten aan huur, personeel en btw het vaak niet meer kunnen bolwerken. Dan zie je dat ze mensen moeten ontslaan. Die mensen gaan dan vaak weer thuis aan de slag, aangemoedigd door het UWV als ze daar aankloppen als werkzoekende.’’



Zorgen

De ANKO maakt zich ernstige zorgen over deze ontwikkeling. De organisatie heeft vakmanschap hoog in het vaandel staan. ,,We willen niet afglijden naar een bijverdienstenbranche.’’



Jager reist stad en land af om bij gemeenten te pleiten voor regulering van het aantal kappers. Het stadsbestuur van Arnhem is echter niet van plan regulerend op te treden.