'X-Fittt bespaart half miljoen euro op ziektekosten'

ARNHEM - Het beweeg- en leefstijlprogramma X-Fittt in Arnhem heeft minstens een half miljoen euro aan kosten bespaard op de gezondheidszorg. Dat zegt Thomas Verheij, eigenaar van vier sportscholen in Arnhem en bedenker van X-Fitt.

Hij pleit ervoor dat gemeenten in Nederland zich sterk gaan maken voor een vergoeding van sport voor mensen in de bijstand. ,,In Arnhem is het nu goed geregeld. Elders is dat anders.’’

Maagverkleining vermijden

Lenie Polman uit de Arnhemse wijk Klarendal stond vorig jaar op het punt toe te stemmen met een maagverkleining in combinatie met een omlegging van het spijsverteringskanaal. Ze kampte met ernstig overgewicht, was kortademig en snel vermoeid. Op een dag werd ze overgehaald te gaan sporten bij Formupgrade in Klarendal, waar het afvalprogramma X-Fittt wordt aangeboden. ,,Ik ben vorig jaar oktober begonnen, met 112 kilo. Ik zit nu op 93. Toen het ziekenhuis me belde voor de operatie heb ik gezegd dat het niet meer nodig was. Ik voel me nu geweldig.’’

Gezondheidskosten

Zoals Lenie zijn er veel meer, benadrukt Verheij. ,,De teller van mensen die dankzij onze programma's een dure operatie hebben geschrapt, staat inmiddels op 25. Een deel daarvan stond op de wachtlijst voor wat ze een GB-operatie noemen, een gastric bypass. Zo'n operatie kost minimaal 20.000 euro. Anderen kwamen in aanmerking voor een maagbandje, dat zo'n 5.000 euro kost. Vaak werkt dat niet en dan lopen ze de kans alsnog een GB te moeten ondergaan. Al met al denk ik dat we dankzij preventief bewegen met die 25 mensen minstens een half miljoen euro hebben bespaard op de gezondheidskosten in dit land.’’

Arme wijken

Verheij richt zich met X-Fittt, dat nu ook in andere plaatsen in het land wordt uitgerold, onder meer op mensen met een bijstandsuitkering. ,,Het is al een eeuwigheid bekend dat mensen in de armere wijken van Nederland korter leven. Dan is het dus alle hens aan dek om die mensen te helpen gezonder te worden.’’

Menzis

Samen met de Arnhemse wethouder sportzaken Gerrie Elfrink is Verheij met succes gaan ijveren voor een vergoeding voor sporten bij verzekeraar Menzis. Verheij hoopt dat meer verzekeraars volgen. ,,Helaas zijn we in Nederland nu nog afhankelijk van wat gemeenten hierover beslissen.’’

Tweede Kamer