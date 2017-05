Zeemeermin steelt show tijdens Arnhemse kadedagen

Zondag is er ze er weer opnieuw bij, zo belooft Erik Oosterbaan Martinius van de organisatie. Dan wordt het nog druk in het water, met een tweede zeemeermin erbij. Stella Brüggen is als Stella the Siren een kijkcijferkanon op YouTube. Mensen kunnen haar ook bestellen via zeemeerminhuren.nl voor beurzen, festivals feesten, bruiloften en partijen. Liefhebbers die zelf een duik willen nemen kunnen ook in de tank terecht, met duikmasker en onder begeleiding.