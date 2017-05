Zelf je biertje tappen uit één van de 100 kranen aan de tapwand in Arnhem

De eerste gasten zijn enthousiast over de zaak. ,,Ziet er gelikt uit. En het zelf tappen is eigenlijk een soort leuke gadget. Je kunt op die manier veel biersoorten uitproberen zonder dat je gelijk de volle mep betaalt’’, aldus een bezoeker.

Uniek

Het concept dat 't Taphuys aan het Jansplein hanteert is uniek voor Arnhem. Het zelf tappen van bier en wijn staat centraal. Met een pasje, dat je bij de balie koopt, betaalt de gast de hoeveelheid die hij tapt. ,,Wie een biertje of een wijntje van de tap wil, moet dat zelf doen. Maar wordt daarbij wel geholpen als iemand dat wil. Flesjes bier serveren wij wel aan tafel", zegt Ketelaar. De keus voor de gasten van de nieuwe horecagelegenheid is groot. 't Taphuys heeft 100 bieren op de tap, 100 in de fles en 80 wijnen op de tap. De wijn komt uit flessen die in transparante klimaatkast staan. Het bier komt uit fusten.