Zieke Cornielje opnieuw benoemd tot commissaris

Vandalen vernielen her­den­kings­krans Geitenkamp

16:48 ARNHEM - Vandalen hebben de krans voor de dodenherdenking vernield bij het monument 'Kring der Herinnering' op de Larikshof in de Arnhemse wijk Geitenkamp. De krans is uit elkaar gerukt. De bloemen zijn in het water van de nabijgelegen vijver gegooid.